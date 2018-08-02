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Глава OMV заявил, что российский газ обходится Европе вдвое дешевле американского
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Глава OMV заявил, что российский газ обходится Европе вдвое дешевле американского 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
ВЕНА, 2 августа. /ТАСС/. Российский трубопроводный газ в целом обходится европейским потребителям в два раза дешевле, чем американский сжиженный природный газ (СПГ). Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава крупнейшей в центральной Европе нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
"Точную разницу в цене [между американским СПГ и российским трубопроводным] назвать сложно, цена на газ очень подвижна. Но я думаю, что разница примерно в 50%", — сказал он.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил журналистам, что СПГ из США для Европы как минимум на 30-40% дороже трубопроводного газа из России.
ТАСС: последние новости
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