Глава OMV заявил, что российский газ обходится Европе вдвое дешевле американского

ВЕНА, 2 августа. / ТАСС /. Российский трубопроводный газ в целом обходится европейским потребителям в два раза дешевле, чем американский сжиженный природный газ (СПГ). Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал глава крупнейшей в центральной Европе нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле

"Точную разницу в цене [между американским СПГ и российским трубопроводным] назвать сложно, цена на газ очень подвижна. Но я думаю, что разница примерно в 50%", — сказал он.