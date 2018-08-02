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Госдума назначила дату слушаний о пенсионных изменениях
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Госдума назначила дату слушаний о пенсионных изменениях 

Деловая газета «Взгляд» 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
Государственная дума проведет парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы 21 августа, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Володин сообщил, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет Госдумы приступил к работе над поступающими предложениями и поправками ко второму чтению законопроекта, внесенного кабмином, передает ТАСС.
«24 сентября мы установили датой окончания сбора поправок», — сообщил он, уточнив, что с 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах.
Напомним, окончательное решение по изменению пенсионной системы будет принято осенью. С 1 августа работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии.
Между тем, экспертное сообщество оценило идею отмены пенсионного возраста.
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