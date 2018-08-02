Госдума назначила дату слушаний о пенсионных изменениях 

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Китай пригрозил ввести пошлины на товары из США на 60 млрд долларов

Лукашенко заявил о планах ослабить зависимость от российского рынка

В США пожаловались на зависимость американских баз в Европе от газа из России