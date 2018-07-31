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Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна
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Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна, несмотря на погоду 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: ТАСС
Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерновых на уровне около 100 млн тонн. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы предполагаем, что ранее заявленный потенциал — в районе 100 млн тонн зерновых — в текущем году будет собран. Естественно, нам сейчас сложно прогнозировать, что у нас будет дальше с погодой. Первые 40 миллионов зерновых — уже в закромах нашей родины", — сказал Хаутов.
Он отметил, что уже в 17 регионах России объявляли ЧС по засухе или наводнениям.
Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что урожай зерновых в России в текущем году ожидается на 15-20% ниже прошлогоднего.
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