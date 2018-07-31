ЦБ выпустит памятные монеты «Ну, погоди!»

ЦБ выпустит памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!»

Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма — заяц и волк, а на другой — российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в цветном и обычном исполнении.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в 1969 г. Ее снял Геннадий Сокольский , который также участвовал в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето» и др.

ЦБ не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 г. в обращении появились памятные монеты с Винни-Пухом.