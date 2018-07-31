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ЦБ выпустил монеты в честь «Ну, погоди!»
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Банк России выпустил монеты в честь 50-летия мультфильма «Ну, погоди!» 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: Банк России
Банк России выпускает монеты номиналом в 3 и 25 рублей, посвященные мультфильму "Ну, погоди!" в честь 50-летия культового мультфильма, сообщается на сайте регулятора.
"В оборот поступают серебряные монеты номиналом 3 рубля, отчеканенные тиражом 3 тысячи штук, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнениях. Тираж монет в обычном исполнении — 450 тысяч штук, в специальном (с цветным изображением) — 50 тысяч штук", — говорится в сообщении.
На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись "Ну, погоди!".
Первый выпуск легендарного советского мультфильма "Ну, погоди!" вышел на экраны в 1968 году, и с тех пор не одно поколение российских детей росло, наблюдая за приключениями Волка и Зайца.
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