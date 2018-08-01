Сроки и штрафы за сговор могут увеличить в несколько раз 

Законопроект ФАС взволновал российское бизнес-сообщество, поправки обсуждаются на круглых столах союзов предпринимателей, протесты транслируются в СМИ.
Антимонополисты планируют полностью переписать положения ст.178 УК РФ, внести изменения в УПК РФ.
Ограничение конкуренции в Кодексе должно заменить понятие заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или картеля.
Составов преступления будет пять вместо существующих трех, наказания ужесточатся.
Наименьший возможный срок лишения свободы по ст. 178 увеличат с трех до четырех лет.
Максимальный срок заключения подняли до десяти лет против семи, причем доказывать угрозу насилия уже необязательно, такая мера грозит также при совершении преступления:
организованной группой; с причинением особо крупного ущерба; с уничтожением имущества либо с угрозой его уничтожения; с извлечением дохода в особо крупном размере.
Штрафы за сговор предлагаются также увеличить, вплоть до 5 млн рублей, таким образом, финансовые санкции вырастут в пять раз.
Минэкономразвития РФ по итогам собственной оценки сделал вывод о том, что предложенные способы решения проблемы обоснованы и не должны стать обременительными для законопослушных российских предпринимателей, однако последние с этим соглашаться не торопятся.