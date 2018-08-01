Сроки и штрафы за сговор могут увеличить в несколько раз

Законопроект ФАС взволновал российское бизнес-сообщество, поправки обсуждаются на круглых столах союзов предпринимателей, протесты транслируются в СМИ.

Антимонополисты планируют полностью переписать положения ст.178 УК РФ, внести изменения в УПК РФ.

Ограничение конкуренции в Кодексе должно заменить понятие заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или картеля.

Составов преступления будет пять вместо существующих трех, наказания ужесточатся.

Наименьший возможный срок лишения свободы по ст. 178 увеличат с трех до четырех лет.

Максимальный срок заключения подняли до десяти лет против семи, причем доказывать угрозу насилия уже необязательно, такая мера грозит также при совершении преступления:

организованной группой; с причинением особо крупного ущерба; с уничтожением имущества либо с угрозой его уничтожения; с извлечением дохода в особо крупном размере.

Штрафы за сговор предлагаются также увеличить, вплоть до 5 млн рублей, таким образом, финансовые санкции вырастут в пять раз.