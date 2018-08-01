Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»

Экономисты рассказали «Ридусу», что принесет России август — «месяц катастроф».
Портал отмечает, что в течение последнего месяца лета на состоянии российской экономики могут сказаться несколько факторов — расширение американских санкций, стоимость нефти, противостояние президента США с местным Федрезервом, а также развернутые Дональдом Трампом торговые войны.
По словам главного аналитика консалтинговой компании «Телетрейд» Петра Пушкарева, в августе новые санкции против России введены не будут, так как всего лишь через три дня Конгресс США уйдет на каникулы.
«Баррель Brent проведет август в диапазоне 70-80 долларов», — предположил Антон Быков.
Главный аналитик компании «ЦАФТ» полагает, что причиной этого станет укрепление сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, лидерами нефтяного рынка.
Кроме того, Петр Пушкарев уверен, что в августе и доллар не изменит своей стоимости по отношению к рублю, так как очередной раунд противостояния Трампа с ФРС, «похоже», завершается победой президента. Ранее Дональд Трамп обвинил ведомство в слишком жесткой монетарной политике, которая укрепляет американскую валюту, что, по его словам, негативно сказывается на попытках Белого дома ускорить рост экономики.
Наконец, Роман Блинов, глава аналитического департамента «Международного финансового центра», спрогнозировал россиянам «сюрпризы» от последствий торговых войн президента США, однако не уточнил, какие именно.