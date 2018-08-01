Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»

Что «месяц катастроф» принесет России

Экономисты рассказали «Ридусу» , что принесет России август — «месяц катастроф».

Портал отмечает, что в течение последнего месяца лета на состоянии российской экономики могут сказаться несколько факторов — расширение американских санкций, стоимость нефти, противостояние президента США с местным Федрезервом , а также развернутые Дональдом Трампом торговые войны.

По словам главного аналитика консалтинговой компании «Телетрейд» Петра Пушкарева, в августе новые санкции против России введены не будут, так как всего лишь через три дня Конгресс США уйдет на каникулы.

«Баррель Brent проведет август в диапазоне 70-80 долларов», — предположил Антон Быков.

Главный аналитик компании «ЦАФТ» полагает, что причиной этого станет укрепление сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, лидерами нефтяного рынка.

Кроме того, Петр Пушкарев уверен, что в августе и доллар не изменит своей стоимости по отношению к рублю, так как очередной раунд противостояния Трампа с ФРС, «похоже», завершается победой президента. Ранее Дональд Трамп обвинил ведомство в слишком жесткой монетарной политике, которая укрепляет американскую валюту, что, по его словам, негативно сказывается на попытках Белого дома ускорить рост экономики.