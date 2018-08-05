Россия жестко ответит США на пошлины

Россия вводит ответные пошлины на ряд товаров из США

Россия с 5 августа вводит новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Так, повышаются ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов. Объем дополнительных пошлин РФ составит на данном этапе 87,6 миллиона долларов в год — это та компенсация, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации , пояснял глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин . Остальные 450 миллионов будут введены через три года или по решению ВТО.

Металлы раздора

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня.

Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер. Некоторые страны эти меры уже ввели. Это усилило опасения торговых войн в мире.

Россия, как и другие члены ВТО — Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, — уже инициировала спор с США в ВТО. В конце июня Россия направила запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.

В конце мая РФ уведомляла ВТО о возможном введении пошлин объемом 537,6 миллиона долларов в год на американские товары, годовой объем поставок которых в РФ составляет 3,16 миллиарда долларов.

Пошлины США стали камнем преткновения и для отношений между США и КНР. Китай в качестве ответной меры ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа . США, в свою очередь, объявили о 12-миллиардном пакете помощи своим фермерам.

Российский бизнес спокоен

Власти РФ и эксперты полагают, что ответные пошлины России на американские товары позволят поддержать отечественных производителей таких товаров. В частности, об этом заявляли вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов

"Естественно, наши ответные меры направлены, прежде всего, на поддержку наших производителей, то есть речь не идет о тех позициях, которые мы сами не производим либо производим в недостаточном количестве. Речь идет только о том оборудовании, которое на потоке в РФ, и конечно же, наши производители от этого выиграют", — пояснял РИА Новости Падалко.

Худалов согласен, что удорожание американской продукции после введения Россией ответных пошлин будет на руку отечественным производителям. Российское производство дорожной техники сейчас на подъеме, у страны есть и собственные марки и СП с производителями из Белоруссии, Японии и ЕС, напоминал он.