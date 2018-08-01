Власти США введут новые торговые пошлины для Китая — СМИ

Официальное заявление об этом может быть опубликовано через несколько дней.

Власти Соединенных Штатов планируют ввести 25-процентные пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство пояснило, что ранее президент США Дональд Трамп планировал ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, но в администрации посчитали, что такие меры недостаточны. Официальное заявление может быть опубликовано через несколько дней.

Как сообщило агентство, таким образом администрация хочет усилить давление на Китай, чтобы Пекин вернулся за стол переговоров.

«Торговая война» началась между Китаем и США после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлины в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. Китай в этот день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Позже Трамп заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если будет необходимость.