Россиян ждет новый налог

Экологический сбор могут перевести в налог

Экологический сбор может быть переведен в налог. При этом в НК ему будет посвящена отдельная глава. Сейчас этот сбор считается неналоговым платежом, который администрирует Росприроднадзор. Включить платеж в НК Минфин решил в рамках систематизации неналоговых сборов, пояснили "Известиям" в пресс-службе министерства. О том, что ведомство подготовило законопроект об экологическом налоге, замминистра финансов Илья Трунин написал в письме президенту ЦСР, главе общественного совета при Минфине Павлу Кадочникову . В пресс-службе Минфина подчеркнули, что в результате перевода сбора в налог фискальная нагрузка на бизнес не увеличится.

Размер платежа рассчитывается по формуле. Нужно умножить ставку экологического сбора на массу утилизируемых товаров и норматив утилизации. Ставки сбора и норматив утверждены постановлением и распоряжением правительства для каждой группы продукции. При этом по некоторым товарам норматив может быть нулевым, поэтому производитель ничего не заплатит. Это относится, в частности, к текстильным товарам, коврам, одежде.

По переводу экологического сбора в налог еще предстоит «тщательная дискуссия», заявил в беседе с «Известиями» глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин . По его словам, у бизнеса нет выработанной позиции по этому вопросу. Александр Калинин отметил, что включение платежей в Налоговый кодекс предполагает их более жесткое регулирование.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин также говорил «Известиям», что в случае занесения сборов в НК на них распространится уголовная ответственность за неуплату. Он отмечал, что бизнесу будет удобнее, если для неналоговых платежей будет создан закон прямого действия без включения сборов в НК.

Главная цель реформы неналоговых платежей — усложнить их появление. Сейчас ведомства сами могут вводить новые сборы и индексировать их по своему усмотрению. После появления закона о неналоговых платежах и включения части сборов в НК это можно будет сделать только с помощью поправок в законодательство. Вместе с тем включение в НК некоторых платежей, имеющих налоговую природу, сделает и самих коммерсантов более ответственными, поскольку санкции за неуплату будут строже.