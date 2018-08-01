Россия и Украина воюют в суде

Давай на спор

Москва выиграла у Киева уже два разбирательства в рамках арбитражного суда при Всемирной торговой организации (ВТО). Вслед за поражением в споре о пошлинах на аммиачную селитру, украинская сторона проиграла дело по экспорту железнодорожных вагонов и стрелочных переводов, но это только начало: впереди еще три иска. От решений по одному из них может зависеть и судьба Дональда Трампа . Как локальный конфликт двух соседей может отразиться на международном торговом конфликте — в материале «Ленты.ру»

Удобрили почву

Первое разбирательство против Украины российская сторона выиграла еще 20 июля. Оно касалось введения Киевом антидемпинговых пошлин на поставки из России нитрата аммония (аммиачная селитра, азотное удобрение). Арбитраж при ВТО счел, что Украина нарушила антидемпинговое соглашение, отказавшись принимать во внимание внутрироссийские цены на газ при производстве селитры и «не предоставив адекватного объяснения» на этот счет. В Минэкономразвития (МЭР) при этом подчеркнули, что это вообще первая победа России в споре в ВТО. В ведомстве также выразили надежду на позитивные результаты и по другим разбирательствам.

Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Россия инициировала спор в мае 2015 года — причиной стало увеличение Киевом в 2014 году антидемпинговых пошлин на поставку нитрата аммония из России в три раза — с 11,91 до 36,03 процента. Тогда же был продлен срок действия пошлин на пять лет. Украинское правительство приняло соответствующее решение после жалоб со стороны предприятий Ostchem, входящих в состав Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа . Они утверждали, что цены на газ для украинских и российских заводов существенно отличаются. Москва же настаивала на том, что Киев нарушает действующие нормы ВТО, используя так называемый метод энергокорректировок при подсчете внутрироссийских цен на газ.

Минэкономразвития утверждает, что данная методика была позаимствована украинскими властями у Евросоюза , с которым Россия ведет аналогичный спор с 2015 года. Суть энергокорректировок заключается в том, что стоимость товаров рассчитывается исходя из европейских, а не российских цен на энергоресурсы, что позволяет выявлять демпинг даже при его фактическом отсутствии. В итоге третейская группа ВТО признала большинство российских претензий обоснованными, усмотрев в действиях украинской стороны нарушение норм организации, и рекомендовала Украине их устранить. В докладе торговой организации подчеркивалось, в частности, что украинская сторона неверно применяла энергокорректировки, пытаясь учесть более низкие цены на энергоресурсы внутри России.

И нашим, и вашим

Министерство экономического развития итоги разбирательства оценило положительно. В ведомстве полагают, что эти результаты благоприятно скажутся в том числе на ходе спора России с ЕС. Вместе с тем в Госдуме сочли, что поводов для гордости в этом деле немного.

«Этот прецедент со спором по удобрениям для нас, безусловно, важен в свете грядущих торговых разбирательствах между Москвой и Киевом, но большой радости от того, что усугубляется разрыв между Россией и Украиной и стремительно обнуляется экономический и научно-технический потенциал наших соседей, лично я не испытываю», — прокомментировал депутат Владимир Гутенев.

Алексей Чумаченко / Ukrafoto

Между тем в Киеве признавать поражение явно не торопятся. Если устранить нарушения, допущенные в ходе антидемпингового расследования в отношении России, потом можно провести новое, рассуждают украинские чиновники. Более того, они сочли победой тот факт, что эксперты ВТО в целом не отрицают позицию Украины в отношении соблюдения рыночного принципа формирования стоимости экспортных товаров. «Это важное решение, потому что им признано право на проведение корректировки при подсчете нормальной стоимости товара в случае доказательства ее "нерыночного" характера» — уверена замминистра экономического развития и торговли и торговый представитель Украины Наталья Микольская

И хотя первые победы России в ВТО можно считать началом новой положительной тенденции в мировых арбитражных спорах, эксперты отмечают, что рассчитывать на пересмотр антидемпинговых пошлин на товары из Росси пока не стоит. По мнению юриста Владимира Чикина, решение в пользу Москвы только на основании недостаточной обоснованности применения мер не позволяет говорить о прецедентности решения.

Погнали

Буквально через десять дней после присуждения победы российской стороне ВТО вынесла второе решение в пользу Москвы. Речь идет об инициированном уже Украиной осенью 2015 года споре по экспорту железнодорожных вагонов и стрелочных переводов. Киев, в частности, жаловался на то, что Россия с 2013 года необоснованно ограничивает поставки с Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. Так, по заявлению Киева, действие выданных украинским производителям сертификатов неоднократно приостанавливалось российской стороной, а в выдаче новых зачастую отказывали без объяснения причин. Торговый спор затронул Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, «Азовзагальмаш» и Харьковский машиностроительный завод.

Алексей Чумаченко / Ukrafoto

В результате действий Москвы, уверяли киевские чиновники, объем импорта украинской железнодорожной продукции в Россию катастрофически снизился — с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 110 миллионов в 2015 году. Однако, по мнению третейской группы, Киеву не удалось доказать в суде, что Россия систематически препятствовала импорту украинского оборудования. Недоказанными остались и нарушения Москвой ряда положений ВТО. Постоянный представитель России при торговой организации Геннадий Овечко подчеркнул, что исход разбирательства может быть расценен как победа российской стороны. По его словам, из 17 исковых оснований Украины 12 «были признаны недоказанными, неправомерными и не соответствующими праву ВТО».

Слава ВТО!

Решение третейской группы может быть утверждено в конце августа, однако российские чиновники празднуют победу и поют дифирамбы ВТО уже сегодня. Тот же Владимир Гутенев, который две недели назад очень осторожно высказался по поводу первой победы России и призывал «не идеализировать объективность этой организации», теперь заявляет о ее неангажированности.

«Привлечение подобных структур возникает тогда, когда противники России, не имея возможности конкурировать с ней, надеются на ангажированность позиции ряда международных организаций. Это было и при обеспечении ОЗХО [Организации по запрещению химического оружия], и в ряде других случаев», — прокомментировал депутат.

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Между тем стороны продолжают судиться еще по трем делам: в двух Украина выступает истцом, еще в одном — ответчиком. Среди споров, инициированных Киевом, дело об ограничении движения транзита грузов из Украины через территорию России в третьи страны, а также об ограничении импорта украинских соков, пива, кондитерских изделий. Со стороны России — комплексный иск против Украины относительно санкций и массы прочих ограничений, в том числе мер по противодействию агрессии и уже транзиту российских товаров по украинской территории. Какими будут решения по данным спорам и изменится ли мнение российских чиновников о международной организации — покажет время.

Денежки врозь

После череды поражений Украину ждало еще одно огорчение: она лишилась поддержки давнего соратника и партнера. Администрация президента США Дональда Трампа встала на сторону России в деле украинского транзита через российскую территорию. Неожиданная поддержка Вашингтона обусловлена опасениями за собственные дела — по искам о введении пошлин на сталь и алюминий США в международных судах используют защиту, аналогичную российской. Фактически Россия подсказала США, как отбиваться от претензий по всему миру.

Дело в том, что одним из аргументов Москвы в данном споре стал тезис о введении ограничений в качестве меры национальной безопасности в соответствии со статьей 21 Всеобщего соглашения по тарифам и торговле. Именно эту лазейку используют и США в вопросе введения пошлин и прочих протекционистских мер. Как Вашингтон, так и Москва настаивают на том, что претензии по статье 21 «не подлежат судебному преследованию». Другие члены ВТО — в частности, Канада — настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют эту статью.

Арбитрам ВТО придется постараться, чтобы взвесить все за и против. Ведь российско-украинский торговый конфликт фактически может перевернуть все действующие правила мировой торговли, поэтому ждать быстрого результата от суда при всемирной организации не стоит — слишком высока может быть цена этого решения.