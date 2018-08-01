В МЭР объяснили причины низкого кредитования бизнеса

В МЭР рассказали, о причинах низкого кредитования бизнеса

Высокие темпы роста потребительского кредитования, сложившиеся на российском рынке, создают инфляционное давление и мешают понижению ключевой ставки, вытесняя при этом другие виды кредитования, в том числе кредитование бизнеса. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе своего визита в Самару.

"Одна из причин, почему у нас не такое высокое кредитование предприятий, не только малых и средних, но и крупных, — сейчас банки сконцентрировались на кредитовании населения. У нас сейчас портфель потребкредитования растет за последние 12 месяцев больше, чем на триллион рублей, это очень активный прирост и темпы сейчас ускоряются. Мы находимся в дискуссии с ЦБ, и наша позиция заключается в том, что с точки зрения регулирования созданы условия, что банкам выгоднее идти в эту историю, чем в историю кредитования предприятий. С точки зрения предприятий еще накоплены исторические проблемы, что банки кредитуют их только под залоги. И до тех пор, пока [есть] высокое потребительское кредитование, для другого кредитования места нет. Сбережения, которые формируются, они уходят в этот сегмент, создается инфляционное давление, мешает понижать общую процентную ставку", — сказал глава МЭР.

При этом, по словам министра, ряд показателей свидетельствует о том, что этот кредитный импульс в течение следующих нескольких лет будет замедляться.

"Это будет само по себе приводить к более низкому уровню процентных ставок. Если это еще поддержать этой программой (льготное кредитования малого и среднего бизнеса — прим. ред.) в ближайшие годы, то это будет активно на экономику влиять", — отметил Орешкин.

По данным Банка России, в июне в годовом выражении рынок потребкредитования вырос почти на 20%, а задолженность по ипотечному жилищному кредитованию на 1 июня 2018 года — на 23% до 5,6 трлн руб.