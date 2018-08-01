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МВФ обвинили в обвале украинской гривны
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Экс-премьер Украины: МВФ обвалил украинскую гривну 

Украина.ру 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Отсутствие переговоров с МВФ, конфликт ветвей власти — причины падения национальной валюты. Об этом в интервью каналу «112 Украина» заявил экс-премьер-министр Юрий Ехануров.
«МВФ практически не работает с Украиной в связи с невыполнением последней своих обязательств. Цена на газ стала камнем преткновения в дальнейшем сотрудничестве», — сказал он.
Кроме того, как пояснил чиновник, после увольнения экс-министра экономики Александра Данилюка некому вести переговоры с МВФ.
«Строптивого министра быстро убрали. Но теперь некому садиться за стол переговоров», — сказал экс-премьер-министр.
По его словам, власть могла бы договориться с МВФ хотя бы на частичный кредит, потому что требование по созданию антикоррупционного суда формально выполнены. И можно было бы попытаться убедить представителей МВФ, «что накануне выборов нужно любить народ и повышать цену на газ не выгодно».
«Могли бы получить хотя бы $1,5 млрд», —сказал Ехануров.
По его мнению, правительство очень слабо взаимодействует с Национальным банком, особенно в тот период, «когда поплыла гривна». Это связано, по словам Еханурова, с конфликтом предвыборных амбиций премьер-министра Владимира Гройсмана и нынешнего президента Петра Порошенко.
«Порошенко имеет большое влияние на Нацбанк Украины и в связи с этим НБУ ставит в достаточно жесткие условия исполнительную власть», — пояснил чиновник.
«Импорт в Украине превышает экспорт. И на фоне нехватки денег в бюджете парламент принимает решение о закупке вертолетов для Нацполиции. При этом в стране есть вертолетостроительный завод в Запорожье. К тому же принято решение о закупке бронемашин в Польше. Я думаю, что это неразумные решения, когда страна не имеет достаточной выручки от экспорта», — резюмировал политик.
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