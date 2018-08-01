Россия на нефти обходит торговые войны США и Китая

"Влияние торговых пошлин, введенных американцами, на экономику США достаточно неоднозначное. Подобные ограничения вызывают естественную и нормальную реакцию — рынок труда сокращает рабочие места. Ожидать другого сценария наивно. Однако это же явление, как правило, вызывает появление других рабочих мест — обычно в других сферах экономики и даже в иных частях страны.

С 1990 годов шел процесс переноса производств из развитых стран, в том числе из США, в Юго-Восточную Азию, сейчас развязанные президентом Дональдом Трампом торговые войны понемногу запускают обратный процесс. Именно в этом цель высоких пошлин — стимулировать возвращение предприятий в Америку, и ряд компаний уже задумались об этом. То есть сейчас число рабочих мест в США резко сократится, но в будущем их может даже стать больше, чем до агрессивной кампании Трампа", — отмечает аналитик.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что власти Китая примут ответные меры в том случае, если США пойдут на дальнейшие препятствующие торговле шаги. И добавил: Пекин всегда поддерживал использование диалога в решении торговых вопросов. "Мы будем вынуждены принять контрмеры для защиты наших прав и интересов. Китайская позиция в этом вопросе ясная, открытая и неизменная. Шантаж и давление со стороны США никогда не будут работать в отношении Китая", — заявил дипломат на фоне новости, что Штаты намерены ввести дополнительные пошлины на товары из КНР в общей сумме на $200 млрд

"Для России в свете всего происходящего самое важное — как на торговые войны отреагируют мировые цены на сырье, в частности, котировки нефти и газа. Пока существенного влияния противостояния Вашингтона и Пектина на биржевые цены барреля не наблюдается — есть вероятность, что результаты пошлинных пикировок просто не успели повлиять на рынки.

В пользу этого говорит факт, что временной цикл от заказа товара до его поставки в крупных партиях может составлять полгода, а то и год. Потому судить о последствиях торговых войн для нефтегазовых цен можно будет весной 2019 года. На данный момент можно констатировать, что главный фактор риска для России стабилен и не реагирует на ухудшающиеся торговые отношения США и Китая", — подчеркивает специалист.

Пекин готов к диалогу

Накануне Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти сообщил о влиянии на город высоких пошлин Штатов к товарам из КНР. По его словам, из-за "глупой" войны США и Китая экономическое развитие города может упасть до 0–1%, и она приведет к сокращению 200 тысяч рабочих мест в двух портах. Гарсетти также ожидает, что количество прибывающих грузов может упасть на 20%. Он отметил, что люди будут терять работу, может быть сокращена рабочая смена и зарплаты. "В Лос-Анджелесе появятся семьи, которые не смогут прокормить своих детей, потому что они меньше проработают в доках", — сказал мэр.

Вашингтон объявил о введении 25% пошлин на китайские товары в июне. Всего они были введены на сумму $50 млрд Трамп объяснил свои действия тем, что Пекин ведет нечестную торговлю и крадет технологии США. На данный момент в отношении Китая действуют пошлины на товары на сумму $34 млрд Китай ответил на это зеркальными мерами. Сегодня американские СМИ сообщили о планах Белого дома в разы расширить действие пошлин.

"В торговле между странами долгое время не может поддерживаться большой дисбаланс — в идеале он должен быть близок к нулю. То есть сколько одна сторона продает другой, столько же должна у нее закупать. Уже много лет США покупают у Китая намного больше, чем продают ему, именно это Трамп пытается исправить. Говорилось о проблеме давно, но до действий нынешнего президента США никто не думал о пошлинах как о поводе выровнять дисбаланс.

Однако китайские власти проблему признавали и демонстрировали понимание ситуации. Когда прозвучали первые угрозы ввести пошлины, Пекин ответил, что готов рассмотреть возможность повышения закупок у США тех или иных товаров. Но эта история не получила продолжения, ситуация вылилась в торговую войну. Однако не исключено, что в будущем какое-то соглашение между Штатами и КНР заключить все же удастся — спустя время, когда трудности почувствуют обе страны.