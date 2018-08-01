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Лукашенко задумал антироссийский шаг
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Лукашенко задумал антироссийский шаг 

Рамблер 1 августа 2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о диверсификации продаж продовольствия с целью сократить зависимость от российского рынка. Его слова приводит БЕЛТА.
«Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка», — отметил он.
Белоруссия, по словам Лукашенко, производит товаров с избытком, чтобы "идти во все точки".
Лукашенко также предсказал двойной рост спроса на продовольствие в мире. Он отметил рост потребления в Африке и Китае и пообещал реагировать увеличением производства.
Комментарии286  Ещё 8 источников 
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