Недельная инфляция замерла на нуле

В период с 24 по 30 июля 2018 года потребительские цены в России продемонстрировали нулевой рост, сообщает Росстат

С начала июля инфляция составила 0,4%, с начала года — 2,5%, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

На прошлой неделе подорожало пшено — на 1%, мясо кур — на 0,6%, свинина — на 0,3%. Подешевели куриные яйца — на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,6%. Больше всего снизились цены на белокочанную капусту — на 6,3%, огурцы и помидоры — на 4,4%, картофель — на 2,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились.

Тарифы на коммунальные услуги выросли на 0,2 — 0,4%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,4%.

Нулевой рост потребительских цен фиксируется вторую неделю подряд.