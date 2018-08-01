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Недельная инфляция замерла на нуле
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Недельная инфляция замерла на нуле 

Деловая газета «Взгляд» 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
В период с 24 по 30 июля 2018 года потребительские цены в России продемонстрировали нулевой рост, сообщает Росстат.
С начала июля инфляция составила 0,4%, с начала года — 2,5%, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
На прошлой неделе подорожало пшено — на 1%, мясо кур — на 0,6%, свинина — на 0,3%. Подешевели куриные яйца — на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.
Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,6%. Больше всего снизились цены на белокочанную капусту — на 6,3%, огурцы и помидоры — на 4,4%, картофель — на 2,2%.
Цены на бензин и дизельное топливо почти не изменились.
Тарифы на коммунальные услуги выросли на 0,2 — 0,4%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,4%.
Нулевой рост потребительских цен фиксируется вторую неделю подряд.
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