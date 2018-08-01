Экономисты ухудшили ожидания по инфляции в России

Экономисты ухудшили ожидания по инфляции в РФ и по-прежнему ждут снижения ставки ЦБ не раньше I кв 2019 г

Экономисты за последний месяц пересмотрели свои ожидания для инфляции в РФ в сторону ускорения: локального максимума в 4,4% годовой прирост цен достигнет в первом квартале 2019 года за счет увеличения налога на добавленную стоимость, тем не менее Центробанк в начале следующего года возобновит цикл снижения ключевой ставки, прерванный в апреле.

Ключевая ставка

Регулятор в июле предсказуемо оставил ставку на уровне 7,25% годовых. Переход к нейтральному диапазону в 6,0-7,0%, вероятнее всего, произойдет в 2019 году, следовало из пресс-релиза ЦБР.

Прогнозы итогов ближайшего заседания совета директоров ЦБР, запланированного на 14 сентября, предоставили 22 экономиста. Двадцать респондентов ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, но двое прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов — до 7,0%.

Медианные прогнозы для ключевой ставки на среднесрочную перспективу не претерпели изменений с момента предыдущего опроса. Консенсус ориентирует на удержание паузы в цикле смягчения до конца этого года, хотя этот вариант получил преимущество лишь в один голос. Большинство респондентов прогнозируют снижение ставки до 7,0% в первом квартале следующего года, и до 6,75% — в третьем квартале 2019 года.

Инфляция

Сейчас участники опроса ожидают ускорения годовой инфляции в июле 2018 года до 2,6% с 2,3% в июне. Инфляционные ожидания за два летних месяца стремительно возросли — до 9,8% и 9,7% соответственно, однако, налоговый фактор не упоминался населением как основной, сообщал ЦБР.

В третьем и четвертом кварталах этого года рост потребительских цен ускорится, но ему не удастся достигнуть уровня 4,0%, а уже в первом квартале 2019 года годовая инфляция составит 4,4%, это будет пиковым значением, полагают участники июльского опроса.

В заявлении по итогам июльского заседания ЦБР изменил точность прогноза инфляции на 2019 год, убрав из пресс-релиза верхнюю границу диапазона, тогда как месяц назад называл интервал 4,0-4,5%.

На фоне неуверенности регулятора медианная оценка инфляции участниками опроса Reuters на конец 2018 года за последний месяц была повышена до 3,8% с 3,5%, на конец 2019 года — до 4,3% с 4,0%. Темпы роста цен вернутся к 4,0% в начале 2020 года, как ожидает ЦБР. На этом уровне видят инфляцию экономисты и к концу 2020 года.

Рост экономики

Консенсус-прогноз участников опроса для ВВП по итогам 2018 и 2019 годов не изменился с прошлого месяца и составляет 1,8% и 1,7% соответственно. В третьем и четвертом кварталах текущего года темпы роста экономики составят, по мнению экономистов, 1,7% и 2,1% соответственно, это чуть выше прогнозного диапазона Банка России в 1,5-2,0%.

Курс рубля

Экономисты в среднем оценивают курс российской валюты через три месяца в 62,5 рубля за доллар, а через 6 и 12 месяцев ждут его стабилизации на уровне 63 рублей за доллар. Долгосрочные ожидания также претерпели изменения за последний месяц.