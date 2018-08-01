МЭР ожидает урожая зерновых в РФ в 2018 году в размере 113-115 млн т

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Минэкономразвития прогнозирует урожай зерновых в России в 2018 году в размере 113-115 млн т. Об этом говорится в аналитических материалах МЭР «Картина экономики. Июль 2018 г.».

Вместе с тем Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна на этот год в объеме 100 млн т.

"Прогнозируемое снижение объемов сбора зерновых и зернобобовых культур до 113-115 млн т по сравнению с рекордными 135 млн т в 2017 году не несет значительных рисков для потребительской инфляции", — говорится в материалах Минэкономразвития.

МЭР также отмечает, что внутренний спрос на зерновые и зернобобовые культуры будет полностью обеспечен, так как, по данным Росстата, за период с 2013 по 2017 годы внутреннее потребление составляло около 65% от общего объема производства. Также значительные запасы продукции, которые, по данным Росстата, на начало года составляли 88,7 млн т позволяют наращивать экспорт в 2018 году, говорится в материалах министерства. Так, экспорт пшеницы за пять месяцев текущего года вырос на 70% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.