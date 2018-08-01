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МЭР ожидает урожая зерновых в РФ в 2018 году в размере 113-115 млн т
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МЭР ожидает урожая зерновых в РФ в 2018 году в размере 113-115 млн т 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует урожай зерновых в России в 2018 году в размере 113-115 млн т. Об этом говорится в аналитических материалах МЭР «Картина экономики. Июль 2018 г.».
Вместе с тем Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна на этот год в объеме 100 млн т.
"Прогнозируемое снижение объемов сбора зерновых и зернобобовых культур до 113-115 млн т  по сравнению с рекордными 135 млн т в 2017 году не несет значительных рисков для потребительской инфляции", — говорится в материалах Минэкономразвития.
МЭР также отмечает, что внутренний спрос на зерновые и зернобобовые культуры будет полностью обеспечен, так как, по данным Росстата, за период с 2013 по 2017 годы внутреннее потребление составляло около 65% от общего объема производства. Также значительные запасы продукции, которые, по данным Росстата, на начало года составляли 88,7 млн т позволяют наращивать экспорт в 2018 году, говорится в материалах министерства. Так, экспорт пшеницы за пять месяцев текущего года вырос на 70% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев говорил о том, что урожай зерновых в размере 100 млн т, который Россия может получить в этом году, позволит стране закрыть внутренние потребности в зерне. Схожей точки зрения придерживается вице-премьер России Алексей Гордеев, который считает, что в стране нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него. Экспорт зерновых в 2018-2019 сельхозгоду (начался 1 июля) ожидается в размере 44-45 млн т.
ТАСС: последние новости
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