США пошли на обострение отношений с Китаем

США собираются установить пошлины в размере 25 процентов на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, размер налог будет увеличен в два с половиной раза, так как первоначально анонсировались пошлины в размере 10 процентов. По словам источников агентства, в Белом доме решили, что этого недостаточно.

Очередной список товаров из Китая, попадающих под ограничения, США подготовили в первой половине июля — туда вошли более шести тысяч наименований. Это стало ответом на действия Китая, наложившего пошлины на ряд американских товаров.

Ранее Bloomberg сообщал, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну. По словам источников, Вашингтон обещает не вводить дополнительные тарифы в случае, если Китай пойдет на определенные уступки.