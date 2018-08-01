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США пошли на обострение отношений с Китаем
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США пошли на обострение отношений с Китаем 

Lenta.ru 1 августа 2018
Фото: Chris Hondros / Getty Images
США собираются установить пошлины в размере 25 процентов на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, размер налог будет увеличен в два с половиной раза, так как первоначально анонсировались пошлины в размере 10 процентов. По словам источников агентства, в Белом доме решили, что этого недостаточно.
Очередной список товаров из Китая, попадающих под ограничения, США подготовили в первой половине июля — туда вошли более шести тысяч наименований. Это стало ответом на действия Китая, наложившего пошлины на ряд американских товаров.
Ранее Bloomberg сообщал, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну. По словам источников, Вашингтон обещает не вводить дополнительные тарифы в случае, если Китай пойдет на определенные уступки.
20 июля президент США Дональд Трамп признался, что готов обложить протекционистскими пошлинами практически весь импорт из Китая в США. В настоящий момент власти США уже ввели пошлины против китайского импорта на сумму в 34 миллиарда долларов, в ближайшее время эту сумму доведут до 50 миллиардов.
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