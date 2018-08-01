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Богатейшие россияне резко увеличили состояние
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Российские миллиардеры разбогатели на 14 миллиардов долларов 

Lenta.ru 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Совокупное состояние 24 российских миллиардеров выросло на 13,9 миллиарда долларов с начала года и составило 271,2 миллиарда. Это следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index, которые опубликовало агентство Bloomberg.
Самым богатым россиянином в списке оказался Алексей Мордашов — основной акционер «Северстали». Его достаток оценили в 20,4 миллиарда долларов, он вырос на 675 миллионов. После него отмечен основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием 20,3 миллиарда долларов (плюс 2,24 миллиарда). На третьем месте — глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чей капитал достиг 19,9 миллиарда (плюс 3,27 миллиарда).
В пятерке лидеров также владелец «Интерроса» Владимир Потанин (18,5) и основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,9). Предприниматель Олег Дерипаска, попавший под санкции США, не вошел в топ-500.
Первые три позиции рейтинга заняли американцы: глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, создатель Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт.
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