США начали готовить санкции против Турции

Американские власти начали составлять список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции в связи с уголовным преследованием в Турции граждан США и сотрудников американской дипломатической миссии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что ограничения готовятся по образцу санкций, которые были введены против российских компаний и бизнесменов.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «крупные санкции» в отношении Турции за задержание американского пастора Эндрю Брансона. Аналогичное заявление сделал и вице-президент США Майк Пенс.
Глава МИД Турции в ответ заявил, что страна не будет «терпеть угрозы от кого-либо».