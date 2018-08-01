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США начали готовить санкции против Турции
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СМИ: США приступили к подготовке списка организаций и лиц для возможных санкций против Турции 

RT на русском 1 августа 2018
Фото: ©Yorick Jansens globallookpress.com
Американские власти начали составлять список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции в связи с уголовным преследованием в Турции граждан США и сотрудников американской дипломатической миссии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что ограничения готовятся по образцу санкций, которые были введены против российских компаний и бизнесменов.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести «крупные санкции» в отношении Турции за задержание американского пастора Эндрю Брансона. Аналогичное заявление сделал и вице-президент США Майк Пенс.
Глава МИД Турции в ответ заявил, что страна не будет «терпеть угрозы от кого-либо».
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