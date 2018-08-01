США начали готовить санкции против Турции

СМИ: США приступили к подготовке списка организаций и лиц для возможных санкций против Турции

Американские власти начали составлять список турецких юридических и физических лиц, на которые могут быть наложены санкции в связи с уголовным преследованием в Турции граждан США и сотрудников американской дипломатической миссии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничения готовятся по образцу санкций, которые были введены против российских компаний и бизнесменов.