Цифровизация экономики разовьет конкуренцию с самим собой, заявил Кудрин

"Цифровизация экономики предполагает развитие конкуренции, прежде всего, нас ждет конкуренция с самими собой, с прошлым, со своими привычками, процедурами, скоростью принятия решений. Задача — понять, что нам самим нужно меняться. Нам не хватает несколько миллионов специалистов. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массовой подготовки специалистов. Мы сами отчасти становимся роботами — в телефоне есть все, что нам нужно, это наш «внешний блок», — сказал Кудрин.