Ещё
Цифровизация экономики разовьет конкуренцию с самим собой, заявил Кудрин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Цифровизация экономики разовьет конкуренцию с самим собой, заявил Кудрин 

РИА Новости 1 августа 2018
ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Цифровизация экономики предполагает развитие конкуренции, и прежде всего, с самим собой, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, которое проходит в среду в городе Гусеве Калининградской области.
"Цифровизация экономики предполагает развитие конкуренции, прежде всего, нас ждет конкуренция с самими собой, с прошлым, со своими привычками, процедурами, скоростью принятия решений. Задача — понять, что нам самим нужно меняться. Нам не хватает несколько миллионов специалистов. Масштаб цифровизации, которая заявлена в нашей стране, уже требует массовой подготовки специалистов. Мы сами отчасти становимся роботами — в телефоне есть все, что нам нужно, это наш «внешний блок», — сказал Кудрин.
Решение о создании совета по развитию цифровой экономики было принято Совфедом в апреле этого года. В его задачи входит изучение состояния и тенденций развития цифровой экономики; экспертный анализ проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области развития цифровой экономики; мониторинг практики применения законодательства РФ и субъектов в области развития цифровой экономики, а также подготовка предложений по формированию и реализации государственной политики в области развития цифровой экономики. Первое заседание совета под председательством вице-спикера СФ, секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака проходит 1 августа в городе Гусеве.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение