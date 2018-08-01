Турция выразила протест против санкций США

МИД Турции выразил решительный протест относительно объявленных американским минфином санкций против двух турецких министров и призвал США отказаться от этого "неправильного решения".
Ранее минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Согласно разъяснениям минфина США, главы минюста Турции Абдулахмит Гюль и МВД Сулейман Сойлу повинны в "серьезных нарушениях прав человека".
"Мы решительно выступаем против санкционного решения минфина США по нашей стране… Мы призываем руководство США отказаться от этого неправильного решения", — говорится в заявлении МИД.