Банк Англии повысил базовую ставку

Банк Англии впервые с 2017 года повысил базовую ставку

Банк Англии впервые с ноября 2017 года повысил базовую ставку на 0,25%, до 0,75%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение принял совет директоров регулятора.

Также Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 1,75–2% годовых.

В ФРС отметили, что денежно-кредитная политика сохраняет активную позицию, тем самым поддерживая условия для сильного рынка труда и устойчивое возвращение к инфляции в 2%.