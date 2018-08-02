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Банк Англии повысил базовую ставку
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Банк Англии впервые с 2017 года повысил базовую ставку 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Банк Англии впервые с ноября 2017 года повысил базовую ставку на 0,25%, до 0,75%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Такое решение принял совет директоров регулятора.
Также Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 1,75–2% годовых.
В ФРС отметили, что денежно-кредитная политика сохраняет активную позицию, тем самым поддерживая условия для сильного рынка труда и устойчивое возвращение к инфляции в 2%.
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