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Минфин внес в правительство законопроект о продаже алкоголя в интернете
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Минфин внес в правительство законопроект о продаже алкоголя в интернете 

Rambler News Service 11 часов назад
Фото: Прайм
Минфин внес в правительство законопроект о продаже алкоголя в интернете, документ предполагает, что все виды алкоголя смогут продаваться в интернете в 2022 году, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
«Минфин России внес в правительство РФ законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете. Закон будет поэтапно распространен на различные виды алкоголя, так как необходимо протестировать работу информационной инфраструктуры, прежде чем распространять этот механизм на весь рынок. На первом этапе с 1 января 2019 года предлагается запустить дистанционную продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи соответственно лицами, имеющими лицензию на производство таких вин, лицами, имеющими оптовую лицензию, и производителями пива», — сказал он.
Сазанов отметил, что с 1 января 2020 года будет возможна продажа всей алкогольной продукции лицами, имеющими лицензии на производство алкогольной продукции, лицами имеющими оптовые лицензии.
«Только в 2022 году станет возможна розничная продажа таким способом всех видов алкогольной продукции всеми участниками рынка», — добавил он.
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