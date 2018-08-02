Минфин внес в правительство законопроект о продаже алкоголя в интернете

Минфин внес в правительство законопроект о продаже алкоголя в интернете, документ предполагает, что все виды алкоголя смогут продаваться в интернете в 2022 году, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов

«Минфин России внес в правительство РФ законопроект о регулировании розничной продажи алкогольной продукции в интернете. Закон будет поэтапно распространен на различные виды алкоголя, так как необходимо протестировать работу информационной инфраструктуры, прежде чем распространять этот механизм на весь рынок. На первом этапе с 1 января 2019 года предлагается запустить дистанционную продажу в интернете тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи соответственно лицами, имеющими лицензию на производство таких вин, лицами, имеющими оптовую лицензию, и производителями пива», — сказал он.

Сазанов отметил, что с 1 января 2020 года будет возможна продажа всей алкогольной продукции лицами, имеющими лицензии на производство алкогольной продукции, лицами имеющими оптовые лицензии.

«Только в 2022 году станет возможна розничная продажа таким способом всех видов алкогольной продукции всеми участниками рынка», — добавил он.