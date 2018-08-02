Америка увеличивает давление на Китай

Белый дом подтвердил планы ввести 25%-е пошлины на продукцию из Китая на $200 млрд, говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Он уточнил, что ранее президент США Дональд Трамп поручил определить перечень товаров для обложения пошлинами в 10%, однако сейчас Трамп дал Лайтхайзеру новое указание — рассмотреть увеличение до 25%.

"Президент 18 июня поручил мне определить перечень китайских товаров на $200 млрд для обложения дополнительными пошлинами в 10%. На этой неделе президент предписал мне, чтобы я рассмотрел увеличение предложенного уровня с 10% до 25%", — приводит слова Лайтхайзера "Прайм".

Как заявил журналистам один из высокопоставленных чиновников администрации США , "процесс обсуждения данных мер уже идет".

"Слушания по данному вопросу начнутся позднее в этом месяце. И сейчас президент Дональд Трамп поручил торговому представителю повысить уровень пошлин с планируемых 10% до 25%", — сказал он.

По его словам, обсуждение мер с представителями бизнеса будет продлено до 5 сентбяря. Ранее крайний срок был установлен на 30 августа.

"Мы исходим в нашем решении из того, что Китай вовлечен в недобросовестную торговлю, особенно в области технологий и передачи технологий. Мы им часто говорили о нашей обеспокоенности… Мы не видели движения навстречу с их стороны. Мы вводим дополнительные пошлины на их товары, что, как мы ожидаем, заставит их вести себя честно на международном рынке", — пояснил чиновник.

Вместо того, чтобы прислушаться к доводам Вашингтона и изменить поведение, Пекин ввел дополнительные пошлины на продукцию из США, что коснулось 40% американского экспорта в Китай, заявил он. Поэтому Лайтхайзеру было поручено пересмотреть планы по введению пошлин на китайскую продукцию для "более комфортной ситуации на рынке для американской продукции".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд Агентство пояснило, что ранее Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Трамп позднее заявил о готовности ввести пошлины на весь китайский импорт, если в этом возникнет необходимость. Согласно данным Бюро переписи населения США в 2017 г. объем ввоза китайских товаров в США составил $505,5 млрд по сравнению со $129,9 млрд экспорта американских товаров в Китай.