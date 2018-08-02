Эксперт: возможные санкции США против госдолга России ударят по мировой финансовой системе

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что возможные санкции США против госдолга России ударят по мировой финансовой системе.

«Потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают», — сказал он.

Со своей стороны, председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor отметил, что ничего серьёзного российской экономике американские санкции в ближайшее время не нанесут.

Как пояснил эксперт, Россия уже долгое время находится под этим экономическим давлением, и отечественная экономика перестроилась под новые реалии, перестав ждать смягчения санкционного режима со стороны Запада.