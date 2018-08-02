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Эксперт: возможные санкции США против госдолга России ударят по мировой финансовой системе
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Эксперт: возможные санкции США против госдолга России ударят по мировой финансовой системе 

RT на русском 16 часов назад
Фото: RT на русском
Экономист Денис Ракша в беседе с НСН заявил, что возможные санкции США против госдолга России ударят по мировой финансовой системе.
«Потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают», — сказал он.
Со своей стороны, председатель коллегии Центра исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства Юрий Самонкин в беседе с Inforeactor отметил, что ничего серьёзного российской экономике американские санкции в ближайшее время не нанесут.
Как пояснил эксперт, Россия уже долгое время находится под этим экономическим давлением, и отечественная экономика перестроилась под новые реалии, перестав ждать смягчения санкционного режима со стороны Запада.
Ранее в Совфеде оценили решение ЕС ввести санкции из-за Крымского моста.
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