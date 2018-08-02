ЕС пригласил Азию на переговоры по торговой войне

ЕС приглашает Азию на переговоры по торговой войне

В октябре европейские лидеры встретятся с азиатскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию с торговлей и ответные шаги на действия Дональда Трампа

Пятьдесят одна европейская и азиатская страны будут представлены на совещании по вопросам торговли и изменения климата 18 октября и 19 октября, говорится в заявлении Европейского совета . В ходе саммита участники могут скоординировать свои ответы на действия администрации США

Встреча совпадает с саммитом ЕС 18 октября, на котором также планируется заняться «будущей торговой политикой» и «ролью ЕС в многосторонней торговой системе». Правда, запланированный двухдневный срок саммита, который отмечен, как ключевая дата для согласования условий выхода Великобритании из ЕС в 2019 году, сокращен до одного дня.

Как сообщили Bloomberg два европейских чиновника, знакомые с планированием европейской повестки этой осенью, решающие переговоры по Brexit, скорее всего, пройдут на неофициальном собрании лидеров в австрийском Зальцбурге 20 сентября. Один из собеседников отметил, что, учитывая медленные темпы переговоров по Brexit, процесс все больше похож на греческие переговоры о спасении.

По словам третьего чиновника, ЕС обеспокоен тем, что Великобритания не торопится с переговорами и не готовится к ним.