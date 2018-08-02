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Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ
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Фонд национального благосостояния в июле вырос до 4,844 трлн руб. 

ТАСС 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за июль 2018 года вырос в рублевом выражении на 0,11%. На 1 августа объем ФНБ составил 4 трлн 844,38 млрд рублей. В пересчете на доллары объем фонда вырос до $77,16 млрд с $77,11 млрд на 1 июля, сообщается в материалах Минфина России.
В июле Минфин разместил 633 млн рублей из средств ФНБ на депозит во Внешэкономбанке для финансирования строительства нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове.
Кроме того, в июле средства ФНБ в сумме 217,8 млн рублей, досрочно возвращенные с депозитов Внешэкономбанком в июне-июле, конвертированы в $3,45 млн  На 1 августа в Банке России размещено $22,110 млрд, 20,753 млрд евро, 4,368 млрд фунтов стерлингов и 90,8 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 574,629 млрд рублей.
В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,99 млрд рублей.
В июле на депозитах ВТБ и Газпромбанка находились 164,43 млрд рублей, предназначенных для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.
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