Минфин сообщил об увеличении объема ФНБ

Фонд национального благосостояния в июле вырос до 4,844 трлн руб.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) за июль 2018 года вырос в рублевом выражении на 0,11%. На 1 августа объем ФНБ составил 4 трлн 844,38 млрд рублей. В пересчете на доллары объем фонда вырос до $77,16 млрд с $77,11 млрд на 1 июля, сообщается в материалах Минфина России

В июле Минфин разместил 633 млн рублей из средств ФНБ на депозит во Внешэкономбанке для финансирования строительства нового аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове.

Кроме того, в июле средства ФНБ в сумме 217,8 млн рублей, досрочно возвращенные с депозитов Внешэкономбанком в июне-июле, конвертированы в $3,45 млн На 1 августа в Банке России размещено $22,110 млрд, 20,753 млрд евро, 4,368 млрд фунтов стерлингов и 90,8 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 574,629 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,99 млрд рублей.