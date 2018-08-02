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«Гринпис» попросил приостановить «Северный поток-2»
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«Гринпис» попросил приостановить строительство «Северного потока — 2» 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
"Гринпис России" просит Генеральную прокуратуру РФ приостановить реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2", заявляя, что его оператору необходимо доработать проектную документацию и вновь отправить ее на экологическую экспертизу, говорится в письме организации, имеющемся в распоряжении РИА Новости. В компании Nord Stream 2 AG с этими требованиями не согласны, поясняя, что и так предпринимают меры при обнаружении новых растений.
"Гринпис" в письме генпрокурору Юрию Чайке указывает, что в документацию проекта не были включены ряд видов растений из Красной книги, произрастающих в коридоре трассы газопровода, о чем компания сама сообщила на своем официальном сайте.
"Таким образом, положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора от 18 января 2018 года №22, подготовлено без учета воздействия строительства газопровода на указанные виды…. Отсутствие в материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС — ред.) газопровода "Северный поток-2" информации о наличии указанных видов, воздействии на них строительства газопровода и мер по минимизации этого воздействия, является нарушением положения об ОВОС", — заявляется в письме.
По мнению организации, в этой ситуации в документацию проекта необходимо внести информацию о новых растениях. Таким образом, полученное ранее положительное заключение экологической экспертизы потеряет свою силу.
"В связи с изложенным просим принять меры прокурорского реагирования по недопущению строительства газопровода "Северный поток-2" до внесения указанных изменений в проектную документацию и получения ею положительного заключения государственной экологической экспертизы", — резюмируется в письме.
В компании, являющейся оператором проекта, с требованиями экологов не согласны.
"Открытие новых растений не требует внесения изменений в проектную документацию. Из-за ежегодных изменений в популяции данные ОВОС и заключение государственной экологической экспертизы содержат ориентировочную информацию о количестве и месте произрастания растений. Точное же количество и расположение (растений — ред.), как предусмотрено заключением государственной экологической экспертизы, указано в заявке на разрешение на пересадку видов", — заявили РИА Новости в Nord Stream 2 AG.
Оператор проекта заявил, что провел детальное исследование в пределах коридора строительства газопровода. "Полученные данные дополняют те, что уже содержатся в ранее проведенных исследованиях, о которых мы сообщали. О любых новых обнаружениях, согласно законодательству РФ, сообщается соответствующим регуляторам для получения разрешения на пересадку", — отметили в компании.
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