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Экономист предсказал взрыв на валютном рынке Украины
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Устенко предсказал взрыв на валютном рынке Украины 

Украина.ру 17 часов назад
Фото: Reuters
На едином счете государственного казначейства осталось меньше 2 млрд гривен, но это только начало, предсказывает экономист, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
«То, что говорили о пустой казне после бегства экс-президента Виктора Януковича, не совсем соответствует действительности. Если посмотреть статистику НБУ в феврале 2014 года, то золотовалютные резервы составляли $15,5 млрд В тоже время в феврале 2015 года их стало $5,5 млрд», — заявил он в интервью NewsOne.
По его словам, именно тогда началось сотрудничество с МВФ, и это стало предметом гордости нынешней власти. Казна вновь пополнилась, но уже кредитными деньгами.
По мнению эксперта, то, что сейчас в госказне на едином счете осталось всего 2 млрд гривен, это не такая большая проблема.
«Большая проблема впереди и она связана с госбюджетом и выплатами по долгам, которые приходятся на ноябрь и декабрь месяц. В этот период будет самый большой дефицит денег на выполнение бюджета, как минимум $3 млрд», — пояснил экономист.
Он объяснил, что сейчас, на фоне отказа от сотрудничества с МВФ, золотовалютные резервы страны неумолимо уменьшаются, и страна придет к девальвации гривны к концу года, предусмотренной бюджетом — 30 гривен за доллар. На какой отметке остановится это падение национальной валюты, по мнению эксперта, предсказать трудно.
«Следующий год будет еще более сложным по выплатам государственных долгов и в марте 2019 года валютный рынок может взорваться», — прогнозирует Устенко.
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