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Китай готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин
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Китай готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: AFP 2018
Китай полностью готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин и принять необходимые контрмеры для защиты своих интересов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.
"Что касается угроз США по дальнейшей эскалации торговой войны, то Китай к этому полностью готов, мы будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что Китай готов "защищать достоинство страны и интересы народа, защищать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, а также отстаивать общие интересы всех стран".
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