Китай готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин

Китай полностью готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин и принять необходимые контрмеры для защиты своих интересов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Как пояснило агентство, до этого президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Что касается угроз США по дальнейшей эскалации торговой войны, то Китай к этому полностью готов, мы будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Китай готов "защищать достоинство страны и интересы народа, защищать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему, а также отстаивать общие интересы всех стран".