«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж Германии

Заявление главы компании OMV Манфреда Ляйтнера об альтернативном маршруте «Северного потока-2» не говорит о том, что данный проект не пойдет через датские воды, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов

У «Северного потока-2» есть альтернативный датскому маршрут

Напомним, что глава австрийской нефтегазовой компании OMV господин Ляйтнер заявил, что компания Nord Stream 2 AG уже разработала маршрут обхода датских морских вод, которые неожиданно стали проблемой для проекта «Северный поток-2».

Здесь нужно обратить внимание на то, что Копенгаген пытается затянуть выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», несмотря на то, что такой документ уже предоставили все другие заинтересованные государства Европы, а также то обстоятельство, что данный проект выгоден интересам датской экономики. Многие в качестве причины даже называют давление со стороны США.

Это действительно важный момент, поскольку любое изменение направления маршрута «Северного потока-2» приведет к тому, что этот проект будет усложнен, и это скажется на его сроках, которые в этом вопросе имеют принципиальное значение.

По изначальному проекту планируется ввести «Северный поток-2» в промышленную эксплуатацию уже в 2019-20 годах, причем при таком варианте развития событий газопровод выйдет на полную мощность уже к началу 2022 года. Это имеет очень большой экономический смысл, учитывая сложности с Украиной, а также стремление Киева постоянно повышать транзитные тарифы.

Дания шантажирует не Россию, а Германию

«Кстати говоря, прокладка альтернативного маршрута не говорит о том, что именно такой вариант развития событий будет реализован. Ведь Дания не заявляет о том, что она точно откажет Nord Stream 2 AG в своем разрешении», — заключает Правосудов.

Как замечает эксперт, Копенгаген здесь высказывается в том плане, что датскому руководству нужно подумать об этом вопросе и прийти здесь к правильному выводу. По сути своей, Дания здесь просто шантажирует этот проект, намеренно затягивая данный технический вопрос.

«По моим ощущениям, Дания хочет чего-то большего получить не от России, а от Германии. И именно в этом направлении идет сегодня торг, о котором публично ничего не говорится, но очевидно, что под ковром что-то происходит. Из-за этого участники данного проекта начали сейчас заявлять о том, что Дания их не волнует и что ее можно обойти», — резюмирует Правосудов.

При этом, понятно, что негативное решение Дании ни к чему хорошему не приведет, хотя бы по той причине, что это оттянет реализацию «Северного потока-2» со всеми вытекающими отсюда последствиями, но все-таки не более того.

Цена «Северного потока-2» не изменится

«Основная проблема здесь упирается в сроки, причем никто в Копенгагене даже не говорит о том, что Дания может пойти на полный отказ от этого проекта. Просто в данном вопросе идет торг и большая политическая игра», — констатирует Правосудов.

Соответственно, здесь не играют никакой роли официально заявленные требования Дании в виде рассмотрения этого вопроса на общеевропейском уровне, причем, в контексте интересов Украины, как транзитера российского газа. Несмотря на то, что в политике Дании, как и везде в Европе, большую роль играют «ценности», эти ремарки имеют декларативный и риторический характер.

Таким образом, гораздо важнее здесь слова Ляйтнера о том, что смена маршрута прокладки «Северного потока-2» не станет причиной удорожания общей стоимости данного проекта, которая продолжает равняться суммарным 9,5 млрд евро.

«Естественно, изменение маршрута строительства «Северного потока-2» из-за позиции Дании вызовет небольшую петлю — сложно пока говорить, насколько она будет большая, но все-таки она скажется на данном проекте», — заключает Правосудов.

«Северный поток-2» будет реализован

В то же время, необходимо понимать, что основная стоимость проекта приходится на трубы, а также на услуги оператора, который прокладывает их по морскому дну, поэтому изменение маршрута, если что и удорожит, то отнюдь не базовые затраты.

«Соответственно, надо понимать данные слова Ляйтнера так, что изменение маршрута «Северного потока-2» принципиально не изменит общей стоимости этого газопровода. Нельзя говорить сейчас точно, но, условно можно сказать, что речь здесь идет о 50 км от общего маршрута, а это, безусловно, не сможет как-то отразиться на проектных затратах», — резюмирует Правосудов.

Просто общая протяженность проекта составляет 1000 км, поэтому 50 км — это частность, косвенная проблема, которую можно эффективно решить, поэтому главный вопрос здесь заключается не в деньгах, а как все это скажется на общей стоимости проекта.

«Необходимо понимать, что трубы уже закуплены, что работы уже ведутся, как на территории России, так и в прибрежной зоне Германии, т.е. этот проект, так или иначе, невозможно остановить. Поэтому «Северный поток-2», в любом случае, будет реализован, а все эти особенности касаются нюансов его практической реализации», — констатирует Правосудов.

Сергей Александрович подтверждает, что есть силы, которые пытаются затянуть «Северный поток-2» и помешать данному проекту, но есть уверенность в том, что это им не удастся, а сам проект очень скоро понесет российский газ в Германию.