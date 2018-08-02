Экспорт зерна из России в июле вырос на 79%

МОСКВА, 2 августа. / ТАСС /. Экспорт зерна из России в июле, который является первым месяцем 2018-2019 сельскохозяйственного года, вырос на 79%, до 4,73 млн т. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза

"В текущем 2018-2019 сельскохозяйственном году на 1 августа (без учета экспорта в страны ЕАЭС ) экспортировано свыше 4,73 млн т зерна, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (2,65 млн т)", — отметили в министерстве.

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил почти 3,8 млн т, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого сельхозгода. Вывоз ячменя достиг 641 тыс. т (рост на 5%). Экспортировано 257 тыс. т кукурузы (рост на 36%). Прочих культур вывезено 34,1 тыс. т, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Как сообщалось ранее, прогноз Минсельхоза по экспорту зерновых в текущем сельхозгоду (начался 1 июля) составляет 44-45 млн т. Экспорт зерна из РФ в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,4 млн, что на 49% выше, чем в сезоне годом ранее.