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Экспорт зерна из России в июле вырос на 79%
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Экспорт зерна из России в июле вырос на 79% 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в июле, который является первым месяцем 2018-2019 сельскохозяйственного года, вырос на 79%, до 4,73 млн т. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
"В текущем 2018-2019 сельскохозяйственном году на 1 августа (без учета экспорта в страны ЕАЭС) экспортировано свыше 4,73 млн т зерна, что на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (2,65 млн т)", — отметили в министерстве.
Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил почти 3,8 млн т, что в 2,4 раза выше уровня аналогичного периода прошлого сельхозгода. Вывоз ячменя достиг 641 тыс. т (рост на 5%). Экспортировано 257 тыс. т кукурузы (рост на 36%). Прочих культур вывезено 34,1 тыс. т, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
Как сообщалось ранее, прогноз Минсельхоза по экспорту зерновых в текущем сельхозгоду (начался 1 июля) составляет 44-45 млн т. Экспорт зерна из РФ в 2017-2018 сельхозгоду составил 52,4 млн, что на 49% выше, чем в сезоне годом ранее.
ТАСС: последние новости
Bloomberg: состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло почти на $14 млрд PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле опустился до 48,1 пункта Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,75% годовых
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