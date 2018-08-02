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Украина может остаться без крупнейшего химзавода
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Крупнейший на Украине химзавод могут лишить энергоснабжения из-за долгов 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Компания "Луганское энергетическое объединение" 6-7 августа планирует отключить за долги от энергоснабжения одно из крупнейших химических предприятий на Украине, "Северодонецкое объединение "Азот", а также психиатрическую больницу, луганские управления МВД и Службы безопасности Украины.
"Луганское энергетическое объединение публикует расширенный перечень предприятий и организаций, имеющих значительные долги за потребленную электроэнергию, из-за чего могут быть отключены от электроснабжения в течение 6-8 августа 2018 года. Подавляющее большинство указанных предприятий и организаций относятся к жилищно-коммунального хозяйства или к так называемой бюджетной сферы", — говорится в четверг в сообщении ЛЭО, размещенном в Facebook.
При этом в списке должников дважды фигурирует химическое предприятие "Азот". Его отключение от электричества запланировано на 6 и 7 августа. Долг предприятия за электричество составляет 134,8 миллиона гривен (4,9 миллиона долларов).
Кроме того, в списке должников есть управление Службы безопасности Украины в Луганской области, областное управление фискальной службы, областное управление полиции и региональный сервисный центр МВД, Сватовская психиатрическая больница, Лисичанский и Попаснянский водоканалы.
В ЛЭО отмечают, что долги потребителей на подконтрольной Киеву территории Луганской области составляют около 700 миллионов гривен (25,9 миллиона долларов) и постоянно растут.
"Парадокс в том, что государство наказывает луганских энергетиков за долги предприятия, возникшие как раз благодаря приказам, постановлениям, требованиям чиновников. Эти долги — долги коммунальщиков, государственных предприятий, долги потребителей с ЛНР — получавших электричество фактически бесплатно через действия и бездействие чиновников из высоких киевских кабинетов. Такая ситуация может привести к страшному техногенному и социально-экономическому коллапсу на территории Луганщины", — подчеркнули в ЛЭО.
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