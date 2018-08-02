Украина может остаться без крупнейшего химзавода

Крупнейший на Украине химзавод могут лишить энергоснабжения из-за долгов

Компания "Луганское энергетическое объединение" 6-7 августа планирует отключить за долги от энергоснабжения одно из крупнейших химических предприятий на Украине, "Северодонецкое объединение "Азот", а также психиатрическую больницу, луганские управления МВД и Службы безопасности Украины

"Луганское энергетическое объединение публикует расширенный перечень предприятий и организаций, имеющих значительные долги за потребленную электроэнергию, из-за чего могут быть отключены от электроснабжения в течение 6-8 августа 2018 года. Подавляющее большинство указанных предприятий и организаций относятся к жилищно-коммунального хозяйства или к так называемой бюджетной сферы", — говорится в четверг в сообщении ЛЭО, размещенном в Facebook.

При этом в списке должников дважды фигурирует химическое предприятие "Азот". Его отключение от электричества запланировано на 6 и 7 августа. Долг предприятия за электричество составляет 134,8 миллиона гривен (4,9 миллиона долларов).

Кроме того, в списке должников есть управление Службы безопасности Украины в Луганской области, областное управление фискальной службы, областное управление полиции и региональный сервисный центр МВД, Сватовская психиатрическая больница, Лисичанский и Попаснянский водоканалы.

В ЛЭО отмечают, что долги потребителей на подконтрольной Киеву территории Луганской области составляют около 700 миллионов гривен (25,9 миллиона долларов) и постоянно растут.