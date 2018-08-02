Эксперт оценил заявления ЕС о снижении зависимости от российского газа 

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о снижении зависимости ЕС от российского газа.
По словам Кулагина, такие утверждения не соответствуют действительности.
«Сейчас инфраструктура нацелена на поставки, прежде всего, российского газа. Перестройка всей системы предполагает большие траты — не только на американский СПГ, но и на эту инфраструктуру. Ни одна европейская компания делать этого не будет — зачем рисковать и повышать в итоге цены для потребителя, если можно покупать газ из России», — отметил эксперт.
Как считает Кулагин, заставить так делать можно или политическими, или ограничительными мерами.
Эксперт добавил, что ситуация вряд ли изменится в пользу американского СПГ, пока российский газ может поставляться в Европу по текущим ценам.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.