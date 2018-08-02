Ещё
Эксперт оценил заявления ЕС о снижении зависимости от российского газа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Эксперт оценил заявления ЕС о снижении зависимости от российского газа 

RT на русском 12 часов назад
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о снижении зависимости ЕС от российского газа.
По словам Кулагина, такие утверждения не соответствуют действительности.
«Сейчас инфраструктура нацелена на поставки, прежде всего, российского газа. Перестройка всей системы предполагает большие траты — не только на американский СПГ, но и на эту инфраструктуру. Ни одна европейская компания делать этого не будет — зачем рисковать и повышать в итоге цены для потребителя, если можно покупать газ из России», — отметил эксперт.
Как считает Кулагин, заставить так делать можно или политическими, или ограничительными мерами.
Эксперт добавил, что ситуация вряд ли изменится в пользу американского СПГ, пока российский газ может поставляться в Европу по текущим ценам.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.
RT на русском: последние новости
Лукашенко: Белоруссия диверсифицирует экспорт продовольствия, чтобы «не зависеть от России» Один из крупнейших химзаводов Украины «Азот» намерены отключить от энергоснабжения за долги СМИ: Состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло почти на $14 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение