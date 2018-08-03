Законопроект о новых санкциях против РФ внесён в конгресс США

Новые санкции также коснутся бизнесменом и политиков из окружения российского президента.

Для вступления в силу проект закона должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а затем подписан президентом США.