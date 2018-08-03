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Законопроект о новых санкциях против РФ внесён в конгресс США
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Законопроект о новых санкциях против РФ внесён в конгресс США
Говорит Москва
32 минуты назад
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Говорит Москва
Новые санкции также коснутся бизнесменом и политиков из окружения российского президента.
Для вступления в силу проект закона должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а затем подписан президентом США.
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