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Законопроект о новых санкциях против РФ внесён в конгресс США
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Законопроект о новых санкциях против РФ внесён в конгресс США 

Говорит Москва 32 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Новые санкции также коснутся бизнесменом и политиков из окружения российского президента.
Для вступления в силу проект закона должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса, а затем подписан президентом США.
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