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Кабмин РФ уточнил условия освобождения налоговых должников от ответственности
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Кабмин РФ уточнил условия освобождения налоговых должников от ответственности 

Прайм 4 августа 2018
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий условия освобождения от ответственности налогоплательщиков, самостоятельно и до обнаружения налоговым органом погасивших свою задолженность, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 123 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в документе.
Отмечается, что действующей редакцией Налогового кодекса предусмотрено освобождение налогоплательщика от ответственности за налоговое правонарушение при условии подачи им в налоговый орган уточненной налоговой декларации до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты сведений в налоговой декларации. В то же время предусмотрены штрафные санкции за неправомерное неудержание или неперечисление в установленный срок налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом.
Законопроектом в целях исключения неоднозначного толкования законодательных норм статья Налогового кодекса дополняется новым пунктом, предполагающим освобождение налогового агента от ответственности в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок налоговый расчет, который содержит достоверные сведения.
При этом предусматривается, что налоговым агентом до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу, должны быть самостоятельно перечислены в бюджет неперечисленная в установленный срок сумма налога и соответствующие пени.
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