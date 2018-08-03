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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у Нового промышленного банка 

Rambler News Service 22 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России с 3 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нового промышленного банка, сообщил ЦБ.
Регулятор отметил, что проблемы в деятельности банка возникли из-за рискованной бизнес-модели. Это привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества.
«При этом банком проводились ''схемные'' операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности», — сообщили в ЦБ.
Банк России указал, что в течение последних 12 месяцев три раза применял в отношении Нового промышленного банка меры надзорного воздействия. При этом руководители и владельцы банка не предприняли действенных мер по прекращению проведения сомнительных и схемных операций и нормализации его деятельности.
Новый промышленный банк не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, банк по величине активов занимал на 1 июля 2018 года 441-е место в банковской системе России.
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