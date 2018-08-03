ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у Нового промышленного банка

Банк России с 3 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Нового промышленного банка, сообщил ЦБ.

Регулятор отметил, что проблемы в деятельности банка возникли из-за рискованной бизнес-модели. Это привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества.

«При этом банком проводились ''схемные'' операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности», — сообщили в ЦБ.

Банк России указал, что в течение последних 12 месяцев три раза применял в отношении Нового промышленного банка меры надзорного воздействия. При этом руководители и владельцы банка не предприняли действенных мер по прекращению проведения сомнительных и схемных операций и нормализации его деятельности.

Новый промышленный банк не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, банк по величине активов занимал на 1 июля 2018 года 441-е место в банковской системе России.