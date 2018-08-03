Эксперт рассказал о перспективах санкционного противостояния России и США

Андрей Суздальцев. МОСКВА, 3 авг — РИА Новости . Вашингтон не остановится даже после введения нового пакета санкций против России, но Москва готовит меры для снижения негативного эффекта, и у нее еще остается возможность подготовиться к удару, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Группа американских сенаторов в четверг внесла в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ, следует из текста заявления сенаторов. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

Продуманный подход

Как отмечает Суздальцев, в Вашингтоне провели большую аналитическую работу по оценке эффективности санкций против России и выявили три основных направления, при воздействии на которые экономический эффект будет наибольшим.

Речь идет о воздействии на финансовые рынки, в частности, они связаны с ограничениями на покупку российских ценных бумаг. Два других направления — санкции против конкретных лиц и в отношении крупных корпораций, ярким примером которых можно считать меры против компаний Олега Дерипаски

Санкции продолжатся

Пространство для маневра американским законодателям обеспечивает принятый год назад закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР и сотрудничающих с ними лиц из других стран, отмечает эксперт.

"Санкционная война в ближайшее время не остановится, а будет продолжаться", — считает Суздальцев.

Москва готовится

По словам эксперта, российские власти, и в первую очередь Центробанк , учитывают вероятный рост внимания Вашингтона к финансовому сектору. Попыткой предотвратить негативное воздействие шагов США является то, что Москва избавилась от основной массы вложений в американские ценные бумаги.

"Подозреваю, что сейчас идет активная аналитическая работа по поиску «противоядия» в отношении этих попыток повялить на ликвидность нашего суверенного долга, который конвертирован в российские ценные бумаги. Время пока еще есть, правда не много. Но я думаю, что мы сможем в большей степени нивелировать возможность ударить по российской экономике в финансовой сфере", — заявил Суздальцев.