ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 3 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк ''Новое время'' (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Новое время" (ООО), рег. № 3492, г. Москва», — говорится в сообщении.

В приказе ЦБ об аннулировании отмечается, что он был принят в связи с решением общего собрания участников банка о добровольной ликвидации кредитной организации.

Ранее регулятор лишил лицензии Новый промышленный банк (город Москва). Банк не является участником системы страхования вкладов. На 1 июля 2018 года он занимал 441-е место в банковской системе России.