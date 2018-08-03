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ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
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ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время» 

Rambler News Service 20 часов назад
Фото: ТАСС
Банк России с 3 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Новое время», сообщил ЦБ.
«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 3 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк ''Новое время'' (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Новое время" (ООО), рег. № 3492, г. Москва», — говорится в сообщении.
В приказе ЦБ об аннулировании отмечается, что он был принят в связи с решением общего собрания участников банка о добровольной ликвидации кредитной организации.
Ранее регулятор лишил лицензии Новый промышленный банк (город Москва). Банк не является участником системы страхования вкладов. На 1 июля 2018 года он занимал 441-е место в банковской системе России.
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