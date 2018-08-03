Как учесть иностранный НДС

Минфин дал разъяснения по учету сумм налога, иностранного аналога НДС, уплаченного подразделением российской компании за пределами территории РФ.

Чиновники сообщают, положения НК РФ обязывают организации при расчете налогооблагаемой прибыли учитывать, в том числе доходы и расходы, источники которых находятся за границей.

Налог, предъявленный филиалом нашей компании на территории другой страны иностранному покупателю, пишут чиновники, приравнивается к выручке, уменьшаемой на документально подтвержденные издержки. Уплаченные за границей платежи в бюджет не запрещены специальными положениями Кодекса к такому уменьшению налогооблагаемой прибыли. При этом перечень прочих расходов, к которым относятся и российские налоги является открытым.

Из указанных норм специалисты ведомства делают вывод, спорные суммы аналога отечественного НДС, уплаченные в бюджет иностранного государства по действующим там законам, должны так же как и отечественные налоги включаться в прочие расходы компании.