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Минфин поставит новый рекорд по закупкам валюты
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Минфин в августе поставит новый рекорд по закупкам валюты 

Ведомости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Минфин в августе — начале сентября направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке более 383 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. Эта сумма на 3 млрд руб. превысит рекордный по размеру интервенций июнь.
В августе Минфин ожидает получить 388,3 млрд руб. сверхдоходов от нефти, в то же время по итогам июля фактические нефтегазовые доходы оказались ниже прогнозных на 5,1 млрд руб. Исходя из этого, в период с 7 августа по 6 сентября Минфин направит на покупку валюты 383,2 млрд руб., тратя на эти цели ежедневно около 16,7 млрд руб.
До этого, с 6 июля по 6 августа Минфин планировал приобрести валюту на 347,7 млрд руб. Таким образом, в августе закупки увеличатся в целом на 10%, а ежедневные интервенции — на 5,7%.
До сих пор максимальными закупки были в июне — начале июля, когда Минфин потратил около 380 млрд руб.
Минфин начал покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в феврале 2017 г. для стабилизации курса рубля и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов. Валюта в пропорции 45% долларов, 45% евро и 10% фунтов приобретается на дополнительные по сравнению с заложенными в бюджете доходы от нефти (в 2018 г. — сверх базовой цены в $40,8 за баррель). Впоследствии деньги идут на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ).
В июне Минфин перечислил в ФНБ приобретенную в 2017 г. валюту на 912 млрд руб. По итогам 2018 г. госрезервы за счет подорожавшей нефти могут пополниться на 2,74 трлн руб., следовало из основных направлений налоговой и бюджетной политики министерства.
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