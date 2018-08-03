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Подсчитаны потери Запада от российских санкций
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Подсчитаны потери Запада от российских санкций 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Потери зарубежных стран от введенного Россией четыре года назад продовольственного эмбарго могут составлять порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службой (ФТС).
Отмечается, что наибольшие потери понесли Польша, Австрия и Нидерланды, которые ранее являлись основными поставщиками сельхозпродукции в Россию.
В целом импорт из ЕС до 2014 года оценивался в 5,9 миллиарда долларов. На Норвегию приходилось 1,1 миллиарда, на США — 780 миллионов, на Канаду — 373 миллиона, а на Австралию — 182 миллиона долларов.
Российское продовольственное эмбарго — это ответ на введенные западными странами санкции. Ограничительные меры со стороны ЕС, США и ряда других государств впервые были приняты в 2014 году и связаны с присоединением Крыма. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались в поддержку этого решения. Киев, а вместе с ним и страны Запада не признали итоги плебисцита. Москва настаивает, что процесс присоединения соответствовал нормам международного права.
Кроме того, санкции связаны с военным конфликтом на юго-востоке Украины. Киев официально признал Россию страной-оккупантом и обвинил ее в поддержке неподконтрольных областей Донбасса. Москва неоднократно отрицала эти обвинения.
В июле 2017-го российские власти продлили действие продэмбарго до конца 2018 года.
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