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Кудрин взвалил на себя роль «борца за справедливость»
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Кудрин взвалил на себя роль «борца за справедливость» 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Счетная палата под руководством бывшего министра финансов и главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина будет выполнять роль «борца за справедливость» и «гаранта прозрачности», пишет РБК со ссылкой на новую стратегию ведомства.
Новый документ был принят в связи с назначением Кудрина, сменившего на своем посту Татьяну Голикову. В апреле она перешла на работу в правительство в качестве вице-премьера.
В прошлой версии стратегии, принятой в 2013 году, главной миссией Счетной палаты назывался «контроль управления и распоряжения государственными ресурсами для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Теперь же ведомство собирается стать не только борцом и гарантом, но еще и «центром компетенции» для других госорганов, стратегическим партнером, помогающим просчитывать риски, и ответственным работодателем.
Планируется, что Счетная палата будет передавать другим органам власти наработанные стандарты аудита и контроля, «повышать общественный контроль над распоряжением государственными ресурсами» и «развивать чувство налогоплательщика».
При этом некоторые формулировки похожи на предыдущую версию. Основная миссия звучит так:
«Содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека».
1 августа Кудрин предложил уволить треть российских чиновников за счет процессов цифровизации. Сокращения затронут и саму Счетную палату, отметил бывший министр. Также он пообещал проводить меньше проверок.
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