Китай готов ввести пошлины на американские товары в $60 млрд

Китай готов ввести новые пошлины на американские товары объемом в $60 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

В министерстве отметили, что сроки реализации новых тарифов на товары США будут зависеть от действий Соединенных Штатов.

Ранее глава МИД КНР Ван И сообщил после встречи с госсекретарем США Майком Помпео, что стороны пришли к согласию.

Как стало известно, администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд

Уточняется, что слушания по данному вопросу начнутся позднее в текущем месяце.