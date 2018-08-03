Путин одобрил офшоры в России

В России появились собственные офшоры

Контролируемые россиянами офшорные компании смогут перерегистрироваться в специальных административных районах России и таким образом минимизировать возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Такую возможность им предоставил пакет законов, подписанный президентом Владимиром Путиным

Спецрайоны разместятся на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Офшорные компании, меняя иностранную юрисдикцию на российскую, смогут получить международный статус. Он будет предоставлен одновременно с регистрацией компании в едином реестре юрлиц. Однако для этого предприятию необходимо взять на себя обязательства по инвестированию в Россию не менее 50 млн рублей в течение полугода.

Такая международная компания сможет без ограничений осуществлять валютные операции и расчёты, предусмотренные для иностранных фирм, и при этом — пользоваться налоговыми льготам, предусмотренных для российских юридических лиц.

По совокупности льгот и преференций компаниям, которые после смены юрисдикции станут участниками специальных административных районов, будет создан налоговый режим аналогичный тому, который был у них в офшорах.

Пакет законов среди прочего оговаривает и особенности перерегистрации личных яхт, принадлежащих владельцам офшорных фирм, которые намерены пройти процедуру перерегистрации.

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на участие в приватизации государственного и муниципального имущества, который распространялся на юридических лиц, подконтрольных офшорам.