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Китай подготовил ответный удар в торговой войне с США
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Китай подготовил ответный удар в торговой войне с США 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Greg Baker / AP
Китай в ответ на действия США собирается ввести пошлины на импорт американских товаров на сумму порядка 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что пошлины будут распространяться на некоторые продукты питания, косметическую продукцию, одежду и текстиль, автомобильные запчасти и шины, ряд самолетов. Также повышенными тарифами обложат железную руду, некоторую стальную продукцию и сжиженный природный газ (СПГ).
Размер пошлин будет варьироваться от пяти до 25 процентов.
Администрация США ранее заявляла, что собирается увеличить до 25 процентов пошлину на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Изначально американский президент Дональд Трамп хотел ввести пошлину в 10 процентов, но позже счел эти показатели недостаточными.
Трамп 20 июля утверждал, что готов пойти до самого конца и обложить пошлинами весь китайский импорт на сумму около 500 миллиардов долларов.
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