Путин подписал закон о снижении пошлин на экспорт нефти

Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту, начиная с 1 января 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет.

При этом документ предусматривает право правительства, в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке, вводить дополнительные тарифы на экспорт нефти.

Как отмечается, камбину предоставляется право вводить пошлины в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.