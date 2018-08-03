Ещё
Путин подписал закон о снижении пошлин на экспорт нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Путин подписал закон о снижении пошлин на экспорт нефти 

Газета.Ru 3 августа 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.
Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту, начиная с 1 января 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет.
При этом документ предусматривает право правительства, в случае резкого роста цен на топливо на внутреннем рынке, вводить дополнительные тарифы на экспорт нефти.
Как отмечается, камбину предоставляется право вводить пошлины в случае увеличения или снижения цены на нефть на мировых рынках более чем на 15%.
Газета.Ru: последние новости
Чайка рассказал о объеме погашения задолженности по зарплате работникам в России "Ъ": Россия и Казахстан не смогли договориться по экспорту угля Лукашенко рассказал о желании Белоруссии перестать зависеть от российского рынка
Комментарии9  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины16
Час Х: первые санкции накрыли Иран52
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
В отказе от наличных нашли угрозу22
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение