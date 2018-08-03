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Путин утвердил налоговый маневр в нефтянке
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Путин утвердил налоговый маневр в нефтяной отрасли для роста доходов бюджета 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал пакет предложенных правительством РФ законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который позволит бюджету получить дополнительные средства. Документ, принятый Госдумой 24 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди прописанных в законах мер введение логистических коэффициентов к обратным акцизам, то есть компенсациям, получаемым нефтеперерабатывающими заводами. Речь идет о том, чтобы сгладить "неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения заводов".
Коэффициент будет действовать для тех компаний, которые провели модернизацию перерабатывающих производств и намерены взять на себя обязательства за 3 года модернизировать производство. Кроме того, обратный акциз получат компании, попавшие под санкции США и ЕС.
Размер коэффициента варьируется от 1 до 1,5 и делится на шесть региональных групп. Так, самый большой коэффициент (1,5) применяется в отношении НПЗ, расположенных в Хакасии и Красноярском крае, там находится Ачинский НПЗ "Роснефти". Коэффициент 1,4 будет действовать для заводов в Туве и Иркутской области (Ангарский НПЗ, также "Роснефть"). В отношении перерабатывающих мощностей в ЯНАО, Коми, НАО, Якутии и Бурятии будет применятся коэффициент 1,3 (Ухтинский НПЗ "Лукойла").
Коэффициент 1,1 применим к мощностям в Тюменской, Новосибирской и Томской областях, Забайкальском крае (Антипинский НПЗ группы "Новый поток"), 1,05 — для заводов Омской области, Алтайского края и Республики Алтай (Омский НПЗ "Газпром нефти"). В отношении мощностей, расположенных в иных регионах, будет применяться коэффициент 1.
Помимо этого, для контроля за уплатой акцизов и применения налоговых вычетов при переработке нефтяного сырья вводится свидетельство о регистрации лица, отвечающего за данный процесс. При передаче нефтяного сырья на переработку лицам, имеющим свидетельство, либо в собственное структурное подразделение налогоплательщик, имеющий данное свидетельство, вправе применить налоговый вычет в размере суммы уплаченных с сырья акцизов, увеличенной в 2 раза.

Новые пошлины

Одним из законов устанавливается право правительства вводить с 2019 года экспортные пошлины на нефтепродукты в размере 60% от вывозных пошлин на сырую нефть, если цена нефти вырастет на 15%. Пошлину предлагается вводить сроком на полгода начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором выросла цена.
Сейчас экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30% от ставки пошлины на нефть, на прямогонный бензин — 55%.
В течение последних нескольких лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Важным ее направлением остается завершение налогового маневра. Он будет проводиться в течение 6 лет начиная с 1 января 2019 года и подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что налоговый маневр принесет бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей.
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